Списки составлены: Стало известно, кому раздадут паспорта РФ в первую очередь

29.04.2019 14:00

Россия будет раздавать гражданство жителям неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой и Луганской областей в три этапа. Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает «Обозреватель».

По его словам, процесс паспортизации уже начат, списки были составлены ориентировочно три месяца назад.

По данным Туки, в первой волне претендентов на гражданство РФ должны быть члены незаконных вооруженных формирований, которые входят в состав первого и второго армейских корпусов «Л/ДНР».

Во второй волне паспорта России дадут местным чиновникам-колаборантам, а уже напоследок – остальным желающим.

«Надо понимать, в чем заключается подлость этого шага. Россия внесла изменения в собственное законодательство. Она действует исключительно в рамках своего суверенитета, вроде бы не нарушает никаких международных соглашений и договоренностей. То, что это не соответствует духу Минских договоренностей – это политическая оценка, а с юридической точки зрения очень трудно привлечь к конкретной ответственности», – считает заместитель министра.

Тука отметил, что Россия хочет получить дополнительную возможность открыто использовать свои вооруженные силы на Донбассе под предлогом «защиты граждан РФ».

«Действия Украины я вижу исключительно на политическом уровне, чем уже занимается украинская власть. Заявления президента, министра иностранных дел, созыв Совета безопасности ООН – фактически это единый механизм. Я хочу верить в то, что такие действия Кремля будут триггером, спусковым крючком, который запустит очередной виток санкций против РФ. Это будет наиболее адекватным ответом на такие шаги России», – резюмировал он.

Источник: https://dnews.dn.ua