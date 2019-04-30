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Бойцы ВСУ рассказали о новой тактике членов НВФ
Один из украинских военнослужащих, воюющий в бригаде ВСУ «Холодный Яр», сообщил, что подразделения НВФ разочарованы ситуацией на Донбассе и воюют уже без особого рвения.
Об этом сообщается на странице фонда «Вернись живым» в соцсети, передает donpress.com.
Боец ВСУ по имени Алексей отмечает:
«Они просто держат переднюю линию, чтобы мы дальше не продвинулись. Но особого задора, как в 2014 или 2015, уже нет. Они все увидели и разочаровались в нанореспубликах. Преимущество на нашей стороне».
По словам военного, члены НВФ используют в последнее время новую тактику ведения боя:
«Работают с закрытых позиций, наносят удар по смотровым позициям, пытаются «разобрать их».
Кроме того, украинский боец озвучил задачу, которая сейчас стоит перед ВСУ:
«Мы должны продолжать общее дело, бороться с российской агрессией, давать отпор и помнить тех, кто отдал жизнь за независимость страны».
Теги: Россия, Донбасс, агрессия, ВСУ, обстрелы, соцсети, НВФ
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