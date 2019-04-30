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Архив - Донецкая область

Член НВФ «ДНР» вместо свидания получил штраф и был депортирован из России

30.04.2019 21:02
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Член НВФ «ДНР» вместо свидания получил штраф и был депортирован из России

Члена НВФ «ДНР» Александра Воронова (позывной «Грек» и «Беркут») выдворили из РФ из-за любовных похождений.

Об этом сообщил блогер под ником Necro Mancer в Twitter, передает donpress.com.

Он опубликовал решение Красносулинского райсуда Ростовской области. В нем говориться, что член «ДНР», получил день отпуска и решил навестить свою девушку в России. Однако у него с собой не было документа, удостоверяющего личность и вместо романтических похождений получил штраф в размере 2 тыс. рублей (около 800 грн) и был выдворен за пределы России.

«Довела баба Сашу до цугундера (любое место заключения с тюремным режимом, — Ред.)… Интересно, куда его выслали?», — отметил блогер.



Теги: Россия, Донбасс, штраф, депортация, ДНР, НВФ
 
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