"Донбасс не получит внутренних паспортов РФ", - экс-дипломат МИДа разоблачил аферу Кремля с "Л/ДНР". ВИДЕО

30.04.2019 13:33

Жители временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей смогут получить только загранпаспорта Российской Федерации с ограниченным сроком действия. Заместитель министра иностранных дел РФ в 1991-1993 годах Георгий Кунадзе заявил, что жителям ОРДЛО не выдадут внутренние паспорта России, передает "Диалог.UA".

"Это будут, явно совершенно, заграничные паспорта. Не внутренние российские паспорта, для которых требуется регистрация по месту жительства", - отметил он. По его словам, Российская Федерация заранее и тщательно продумала данный план со временными паспортами, несмотря на фейки о гражданстве. "Внутренние паспорта бессрочные, а заграничные паспорта имеют срок действия. И, я думаю, срок действия в данном случае этих паспортов не будет превышать пяти лет", - объяснил он.