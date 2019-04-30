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Архив - Донецкая область

Германия предлагает новый план стратегии по прекращению российской агрессии на Донбассе

30.04.2019 12:10
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Германия предлагает новый план стратегии по прекращению российской агрессии на Донбассе

Агрессия России на Донбассе давно стала объектом внимания многих государств мира. Германия, являющаяся одним из членов Нормандской четверки, предлагает новый план стратегии по прекращению российской агрессии на Донбассе.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщает источник, депутаты Свободной демократической партии Германии приняли документ, в котором содержатся предложения новой стратегии по прекращению российской агрессии на Донбассе. Данным мирным планом предусматривается введение гражданской полиции ООН, роспуск «правительств ЛДНР» и переход под гражданскую администрацию под руководством ООН.
Эта стратегия под названием «Мир в Украине требует нового импульса» в ближайшее время будет внесена в Бундестаг на обсуждение.
Парламенту Германии предлагается разработать дополнительный план действий, касающихся Минских соглашений, с обязательными сроками их выполнения по пунктам и «конкретными последствиями в случае их несоблюдения».
Документ состоит из 12 пунктов. Так, предлагается расширить миссию содействия Украине. Для этого, по мнению депутатов, в Украину следует направить дополнительный контингент гражданской полиции ООН, которая будут «выполнять суверенные задачи в сотрудничестве с украинскими органами безопасности», а «правительства ДНР и ЛНР» должны быть распущены». По мнению депутатов, управления регионами нужно передать гражданской переходной администрации под руководством ООН.



Теги: Россия, Донбасс, Германия, полиция, ООН, ДНР, ЛНР, нормандская четверка, администрация
 
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