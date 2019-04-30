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Мариупольскую экс-полицейскую будут судить за пьяное ДТП на блок-посту
Бывшего участкового офицера полиции Мариуполя будут судить за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований, пишет 0629.
"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске, под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области, завершили досудебное расследование в отношении участкового офицера Кальмиусского отделения полиции ГУ Нацполиции в Донецкой области, подозреваемого в совершении ДТП", - говорится в сообщении.
Досудебным расследованием установлено, что сотрудница полиции, находясь вне службы, за рулем автомобиля «ВАЗ», двигалась с превышением скорости, в результате чего врезалась в бетонные блоки блок-поста в Мариуполе. Участковый офицер полиции находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
В результате дорожно-транспортного происшествия 35-летний пассажир автомобиля получил тяжелые телесные повреждения, опасные для жизни, в частности, травмы грудной клетки, ребер, таза, ушиб легких.
По результатам предварительного расследования, полицейская обвиняется в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, причинившие потерпевшему тяжкие телесные повреждения (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).
"Тот факт, что женщина за рулем находилась в состоянии алкогольного опьянения является обстоятельством, которое в соответствии со ст. 67 Уголовного кодекса Украины, отягчает наказание", - отметили в ГБР.
В случае доказательства вины, полицейской грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Обвинительный акт направлен в суд. Ко времени окончания досудебного расследования женщина в органах полиции уже не работает.
Теги: Донбасс, Мариуполь, суд, полиция, ДТП, пьяная
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