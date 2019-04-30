- Песков дал странное объяснение раздаче паспортов РФ на Донбассе: "Люди же путешествуют"19:35
- В Кремле назвали еще одну причину выдачи паспортов РФ жителям ОРДЛО 17:59
- В Ростовской области открылся центр выдачи российских паспортов жителям "ДНР"17:41
- Мариупольскую экс-полицейскую будут судить за пьяное ДТП на блок-посту16:23
- ВСУ разбили "ДНР" в схватке возле Спартака: уничтожен боевик "Шахтер" из Макеевки15:18
- Охраняй машину: В ОБСЕ рассказали об агрессивном поведении по отношению к сотрудникам СММ14:06
- «Мы не зомби»: Губарев написал «открытое письмо» Зеленскому и потребовал «извинений»13:50
- "Донбасс не получит внутренних паспортов РФ", - экс-дипломат МИДа разоблачил аферу Кремля с "Л/ДНР". ВИДЕО13:33
- Выдача Путиным паспортов для Донбасса: соцсети взорвала яркая пародия на президента России12:52
- Под Донецком тяжелые бои: местные жители сообщили о мощных залпах тяжелого оружия 12:31
«Мы не зомби»: Губарев написал «открытое письмо» Зеленскому и потребовал «извинений»
Так называемый «народный губернатор Донбасса» Павел Губарев написал «открытое письмо» будущему президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором призвал победителя президентских выборов «извиниться» перед Жителями Донбасса, пишет ДонПресс.
Так, в тексте обращения Губарев призывает Зеленского признать, что жители Донбасса и остальной части Украины, якобы разные:
«Первое и главное, что Вы должны себе уяснить: мы — разные. Вы, население Западной Украины, считающие себя украинцами. И мы, население „Восточной Украины“ (которую мы называем Новороссией), считающие себя русскими. Мы не украинцы. Мы не зомби. Мы — русские».
При этом он отметил, что вскоре (после получения жителями ОРДЛО российских паспортов) Украине, якобы придется «считаться с уже российскими гражданами»:
«Господин Зеленский, однажды Вы допустили опрометчивое выступление в адрес мусульман, но признали ошибку и извинялись перед Рамзаном Кадыровым. Вы говорите, что Вы человек простой. Так докажите это, извинитесь перед жителями Донбасса и признайте, что Ваши слова в их адрес были ошибкой».
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, извинения, ДНР, ЛНР, Губарев
- Команда Зеленского отреагировала на упрощение получения гражданства РФ жителями ОРДЛО
- У Зеленского рассказали, как победят в войне на Донбассе: новый формат
- Советник Зеленского рассказал, когда начнутся переговоры с боевиками "Л/ДНР" и Путиным: видео
- Стала известна реакция главарей "народных республик" Донбасса на заявление Зеленского по обмену пленными
- В ОБСЕ надеются на разрешение конфликта на Донбассе после победы Зеленского
- «Мы все украинцы»: Зеленский поразил заявлением о «ЛДНР», «ждем и любим»
- Песков дал странное объяснение раздаче паспортов РФ на Донбассе: "Люди же путешествуют"19:35
- В Кремле назвали еще одну причину выдачи паспортов РФ жителям ОРДЛО 17:59
- В Ростовской области открылся центр выдачи российских паспортов жителям "ДНР"17:41
- Мариупольскую экс-полицейскую будут судить за пьяное ДТП на блок-посту16:23
- ВСУ разбили "ДНР" в схватке возле Спартака: уничтожен боевик "Шахтер" из Макеевки15:18
- Охраняй машину: В ОБСЕ рассказали об агрессивном поведении по отношению к сотрудникам СММ14:06
- «Мы не зомби»: Губарев написал «открытое письмо» Зеленскому и потребовал «извинений»13:50
- "Донбасс не получит внутренних паспортов РФ", - экс-дипломат МИДа разоблачил аферу Кремля с "Л/ДНР". ВИДЕО13:33
- Выдача Путиным паспортов для Донбасса: соцсети взорвала яркая пародия на президента России12:52
- Под Донецком тяжелые бои: местные жители сообщили о мощных залпах тяжелого оружия 12:31
- Песков дал странное объяснение раздаче паспортов РФ на Донбассе: "Люди же путешествуют"19:35
- Бабченко огорчил печальным прогнозом о России на Донбассе19:05
- В Украине заработают революционные изменения в мобильной связи: что это значит18:40
- Влад Росс сообщил, когда нельзя проводить инаугурацию Зеленского18:18
- В Кремле назвали еще одну причину выдачи паспортов РФ жителям ОРДЛО 17:59
- В Ростовской области открылся центр выдачи российских паспортов жителям "ДНР"17:41
- Сеть удивило новые кадры Керченского моста в Крым: у Москвы не получилось скрыть крупную проблему. ВИДЕО17:22
- Зеленский объявлен избранным президентом Украины17:02
- Команда Зеленского раскрыла подробности предстоящей инаугурации президента 16:38
- Мариупольскую экс-полицейскую будут судить за пьяное ДТП на блок-посту16:23
- Бабченко огорчил печальным прогнозом о России на Донбассе19:05
- В Украине заработают революционные изменения в мобильной связи: что это значит18:40
- Как отвлечь детей от гаджетов22:39
- Что делать, чтобы вас всегда везло: 4 фактора 22:15
- Как правильно разгрузить организм после праздников20:38
- За лекарства без рецепта будут наказывать в Украине: известна стратегия20:00
- Корона не жмет: у этих знаков зодиака самооценка явно завышена12:15
- Супрун рассказала, что делать в случае ранения использованным шприцом09:00
- Сколько пасхального кулича можно сесть без вреда для здоровья08:00
- «Это станет концом России»: путинский пропагандист предупредил Кремль о катастрофе из-за раздачи паспортов жителям Украины18:48
- Тела женщин и детей нашли в колодце: страну всколыхнуло жуткое массовое убийство
- "Над Путиным смеются и он никогда этого не простит, война неизбежна", - эксперты об ответе Зеленского
- Этим четырем знакам Зодиака не рекомендуется вступать в брак
- Кошевой из Квартала 95 проговорился о семейном конфликте Зеленского: «жена в ярости»
- «Вымаливал прощение»: Зеленский чуть не потерял жену
- Команда Зеленского послала Путину сигнал по Донбассу
- Появились подробности первого официального визита Зеленского
- Рада ответит за измену: у Зеленского придумали мощное наказание
- Главари «Л/ДНР»: Россия может отдать Украине Донбасс при одном условии
- Жители Донетчины задыхаются от трупного запаха