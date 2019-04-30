Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Песков дал странное объяснение раздаче паспортов РФ на Донбассе: "Люди же путешествуют"

30.04.2019 19:35
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Песков дал странное объяснение раздаче паспортов РФ на Донбассе: "Люди же путешествуют"

Рупор Путина странно объяснил выдачу гражданства страны-агрессора жителям ОРДЛО. По словам пресс-секретаря главы России Дмитрия Пескова, Путин решил выдавать паспорта РФ на оккупированных территориях Донбасса якобы для удобства в путешествиях жителей "Л/ДНР" не только по "империи", передает "Диалог.UA" со ссылкой на "Известия".
Песков отметил, что в Российской Федерации жители террористических "республик" могли возобновить свои документы, но не могли сделать такую процедуру на других направлениях. Ранее пресс-секретарь хозяина Кремля объяснил, что Путин ждет от Зеленского ,и официально признал его президентом Украины.



Теги: Россия, Донбасс, путешествие, паспорт, Песков
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх