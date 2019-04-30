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Песков дал странное объяснение раздаче паспортов РФ на Донбассе: "Люди же путешествуют"
30.04.2019 19:35
Рупор Путина странно объяснил выдачу гражданства страны-агрессора жителям ОРДЛО. По словам пресс-секретаря главы России Дмитрия Пескова, Путин решил выдавать паспорта РФ на оккупированных территориях Донбасса якобы для удобства в путешествиях жителей "Л/ДНР" не только по "империи", передает "Диалог.UA" со ссылкой на "Известия".
Песков отметил, что в Российской Федерации жители террористических "республик" могли возобновить свои документы, но не могли сделать такую процедуру на других направлениях. Ранее пресс-секретарь хозяина Кремля объяснил, что Путин ждет от Зеленского ,и официально признал его президентом Украины.
Теги: Россия, Донбасс, путешествие, паспорт, Песков
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