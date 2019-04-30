Песков дал странное объяснение раздаче паспортов РФ на Донбассе: "Люди же путешествуют"

30.04.2019 19:35

Рупор Путина странно объяснил выдачу гражданства страны-агрессора жителям ОРДЛО. По словам пресс-секретаря главы России Дмитрия Пескова, Путин решил выдавать паспорта РФ на оккупированных территориях Донбасса якобы для удобства в путешествиях жителей "Л/ДНР" не только по "империи", передает "Диалог.UA" со ссылкой на "Известия".

Песков отметил, что в Российской Федерации жители террористических "республик" могли возобновить свои документы, но не могли сделать такую процедуру на других направлениях. Ранее пресс-секретарь хозяина Кремля объяснил, что Путин ждет от Зеленского ,и официально признал его президентом Украины.