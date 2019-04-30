- Выдачу жителям ОРДЛО российских паспортов Украина может использовать в своих интересах - Фесенко16:05
- Умер легендарный боец АТО, которого отказалась лечить врач-сепаратистка: трагедия в Украине12:20
- Пургин рассказал о серьезных проблемах с «паспортизацией» жителей ОРДЛО11:12
- Война на Донбассе: украинских военных обстреляли из гранатометов и минометов. Есть раненые09:52
- Боевики «ДНР» перестреляли друг друга после пьянки, есть жертвы07:33
- Не только паспорта: Путин готовит еще один подарок "республикам Донбасса" из-за позиции Зеленского22:35
- «Автоматные очереди, горит заправка»: Пятов рассказал, как выезжал с семьей из Донбасса 22:10
- Эксперт пояснил, зачем Путин подписал новый указ о паспортах РФ для граждан Украины21:23
- «В стороне ЖД началась войнушка»: дончане сообщают о мощных обстрелах на северо-западе города20:28
- В Докучаевске "ДНРовцы" устроили "вестерн" и прикончили своего пособника Севера20:10
Под Донецком тяжелые бои: местные жители сообщили о мощных залпах тяжелого оружия
Вчера в вечернее время под неподконтрольным Украине Донецком начались серьезные бои с применением тяжелого вооружения.
Об этом сообщают местные жители в соцсетях, передает donpress.com.
По словам пользователей с 20:00 слышались в районе «Донецк-сити» залы крупнокалиберного и стрелкового оружия:
«20.10 Киевский РИК — слышно одиночные, все чаще и чаще»
«Донецк 20.10 Сити слышны бабахи небольшие, к/к и стрелковое завелись на ночь глядя»
Чуть позже мощные залпы услышали и жители неподконтрольной Украине Макеевки, а также Объединенного:
«Донецк 21.37 Объединенный слышит мощные бахи с с. з доносится Залпы на Петровке»
«Макеевка. север 22.40 тяжелые минусы направление звука Ясиноватая (Васильевка)»
«Донецк ДК21 23−40 мощно бахнуло»
«Донецк 20.53 з-с/з несколько залпов, тяжелое, далеко (как сторона Дурной балки, но дальше от Лен. рик)»
Теги: Донецк, Донбасс, вооружение, обстрелы, соцсети, залпы
- «В сторону Александровки грохот серьезный»: дончане сообщают о мощных обстрелах
- «С утра раздают тяжелое»: Донецк с 05:00 вздрагивает от звуков боевых действий
- "Убитые" окраины Донецка: новые кадры из "ДНР", которые никогда не покажут пропагандисты Путина
- В Сети высмеяли мусорный коллапс в "ДНР": "Украинские ДРГ на мусоровозах"
- Много взрывов произошло у Ясиноватой, а у Каменки рвануло рядом с наблюдателями ОБСЕ
- В сети появилось видео боя, снятое на позициях ВСУ на Луганщине. ВИДЕО
- Выдачу жителям ОРДЛО российских паспортов Украина может использовать в своих интересах - Фесенко16:05
- Умер легендарный боец АТО, которого отказалась лечить врач-сепаратистка: трагедия в Украине12:20
- Пургин рассказал о серьезных проблемах с «паспортизацией» жителей ОРДЛО11:12
- Война на Донбассе: украинских военных обстреляли из гранатометов и минометов. Есть раненые09:52
- Боевики «ДНР» перестреляли друг друга после пьянки, есть жертвы07:33
- Не только паспорта: Путин готовит еще один подарок "республикам Донбасса" из-за позиции Зеленского22:35
- «Автоматные очереди, горит заправка»: Пятов рассказал, как выезжал с семьей из Донбасса 22:10
- Хозяином шахты в "ЛНР", где погибли 17 человек, оказался доктор, разворовывавший российскую гуманитарку, – Казанский21:51
- Эксперт пояснил, зачем Путин подписал новый указ о паспортах РФ для граждан Украины21:23
- «В стороне ЖД началась войнушка»: дончане сообщают о мощных обстрелах на северо-западе города20:28
- "Шахтер" предложил уменьшить высоту травы на футбольном поле16:15
- Выдачу жителям ОРДЛО российских паспортов Украина может использовать в своих интересах - Фесенко16:05
- Александр Усик лишился всех поясов и титулов15:49
- Порошенко хочет стать советником Зеленского, чтобы и дальше контролировать финансовые потоки - мнение15:35
- Интрига сохраняется: команда нового президента не спешит называть имена руководителей ключевых ведомств15:20
- В Польше установлен рекорд по совместной игре на гитаре (ВИДЕО)15:10
- Будут «фишечки»: у Зеленского сделали интересное заявление об инаугурации15:00
- Львовский школьник помогает незрячим "видеть"14:45
- Украину накроют сильные магнитные бури: когда ожидать14:30
- «Дождливый марафон» в самом разгаре: украинские синоптики озвучили неприятный прогноз14:15
- Украину накроют сильные магнитные бури: когда ожидать14:30
- Самые распространенные мифы об алкоголе09:36
- Популярные мифы о здоровом сне09:15
- Как спастись от укусов комаров: народные средства09:00
- Эти знаки Зодиака станут богаче в мае 2019-го08:30
- «Автоматные очереди, горит заправка»: Пятов рассказал, как выезжал с семьей из Донбасса 22:10
- Эксперт пояснил, зачем Путин подписал новый указ о паспортах РФ для граждан Украины21:23
- Волкер объяснил, в каком случае Зеленский потеряет поддержку украинцев18:36
- Украину накроет экономический кризис, эксперты сообщили последствия13:13
- Доллар по 30 или…: что случится с курсом валют в мае, гривну спасет только одно11:09
- Не только паспорта: Путин готовит еще один подарок "республикам Донбасса" из-за позиции Зеленского
- Кошевой из Квартала 95 проговорился о семейном конфликте Зеленского: «жена в ярости»
- «Как не стыдно?»: Порошенко набросился на украинца на глазах у толпы
- Зеленский придумал, как изменить коммунальные тарифы
- Появились подробности первого официального визита Зеленского
- Сдал Порошенко с потрохами: у Зеленского шокировали новыми обвинениями президента
- В мае украинцев накроет адская жара
- Главари «Л/ДНР»: Россия может отдать Украине Донбасс при одном условии
- Украинцев предупредили о возвращении Крыма: «В ближайшее время…»
- Пенсии сильно сократят : украинцев ожидает печальное нововведение