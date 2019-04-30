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Подразделения НВФ открыли огонь из запрещенного оружия и понесли потери
Подразделения НВФ за минувшие сутки восемь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив два раза оружие, запрещенное Минскими соглашениями.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник шесть раз обстреляли позиции сил ООС: из 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — вблизи Марьинки; дважды из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — у Широкино; дважды из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — вблизи Песок; из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия — вблизи Павлополя.
При этом в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник два раза обстреливал позиции Объединенных сил: из 82-мм минометов — в районе Золотого-4; из автоматических станковых гранатометов — возле Травневого.
По данным украинской разведки, ответным огнем один член НВФ был уничтожен.
С начала текущих суток НВФ дважды обстреляли позиции ООС в районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток: из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — у Лебединского; из гранатометов — вблизи Песок. В результате обстрелов украинские военные не пострадали.
Теги: Донбасс, разведка, потери, ВСУ, обстрелы, НВФ, Минские соглашения, ООС
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