Россия уже начала раздавать паспорта на Донбассе: как ответить Украине

30.04.2019 09:31

В городе Новошахтинске Ростовской области уже открылся первый центр выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий Луганской области в упрощенном порядке.

Сегодня, 30 апреля, такой же центр должен открыться для жителей оккупированной территории Донецкой области. Практически сразу после второго тура президентских выборов в Украине Россия ввела упрощенный порядок предоставления гражданства украинцам, которые проживают в террористических "Л/ДНР", передает "Диалог.UA".

В оккупированный Донецк начали свозить бланки российских паспортов и готовиться к активной работе сотрудников миграционной службы РФ, а уже 29 апреля стало известно про новый шаг страны-агрессора. Что произошло за последние несколько дней и что может предпринять Украина, разбирался OBOZREVATEL. Главное: Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям ОРДЛО. Начать планировали уже с 15 мая, но 29 апреля в российском городе Новошахтинск Ростовской области начали выдачу паспортов жителям оккупированных территорий Луганской области. Пока в тестовом режиме. 27 апреля следующий президент Владимир Зеленский высказал готовность к переговорам с Россией, однако исключительно при условии обмена в формате "всех на всех". 29 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что от общего гражданства (российского) выиграют и украинцы и россияне. Что уже сделала Украина и мир? В первую очередь Украина обратилась в Совет Безопасности ООН. "По поручению президента Петра Порошенко уже обратились в Совет Безопасности ООН. Этот дерзкий шаг противоречит одобренным Советом Безопасности Минским договоренностям!" – cообщил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал указ Путинановым "паспортным" этапом оккупации Донбасса. Действующий президент Петр Порошенко заявил о подготовке Кремлем к следующему шагу агрессии — "аннексии Донбасса или создания российского анклава в Украине", а глава СНБО Александр Турчинов подчеркнул, что таким решением Путин создает правовые условия для официального применения вооруженных сил РФ против Украины. В команде будущего президента Украины Владимира Зеленского отметили, что таким решением Россия признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта. При этом было указано, что Зеленский будет делать все для того, чтобы защитить и помочь людям, которые находятся на территориях оккупированного Донбасса. Мировые лидеры также выступили против Путина из-за раздачи паспортов. Что еще может сделать Украина? Мерой, которая может быть реализована в ближайшее время, могут стать изменения в Конституцию, а также введение визового режима с РФ и сокращение времени пребывания для россиян на территории Украины. "Видимо придется вносить изменения в Конституцию Украины. Всего одну статью, суть которой гласит о том, что получение российского гражданства автоматически лишает его носителя украинского гражданства. А что делать? Украина обязана защищаться. И в правовом поле тоже. Параллельно нужен визовый режим с РФ. Но уже, как необходимость. И максимальный срок пребывания россиян в Украине должен равняться 14 дням в году", - написал внефракционный нардеп Борислав Береза в блоге на OBOZREVATEL. Чего добивается Россия? На этот счет есть сразу несколько мнений: Россия может готовиться легитимизацию псевдообразований "ДНР/ЛНР" или же таким образом страна-агрессор готовит повод для ввода войск на территории Украины. Именно по такому сценарию развивались события во время войны в Грузии в 2008 году. По мнению бывшего представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Бориса Бабина, подписание указа об упрощенной системе выдачи паспортов РФ жителям ОРДЛО – это шаг к признанию независимости непризнанных "республик". "РФ запустила абхазский сценарий на Востоке Украины. Гражданство РФ жителям оккупированных территорий является его первым формальным этапом. Когда именно государство-агрессор признает "независимость" "народных республик" – вопрос открытый. Но на самом деле он уже решен Кремлем, очевидно, по итогам 31 марта и особенно – 21 апреля", – написал он на своей странице в Facebook Бабин убежден, что теперь Украине необходимо разорвать дипломатические отношения с РФ в связи с указом Путина. "Тактически это фиаско политики Минских соглашений, стратегически – признание РФ невозможности иметь в ближайшее время марионеточную власть во всей Украине. И да, спросите кто-то у пока еще министра иностранных дел Украины – почему мы не разрываем дипломатические отношения с РФ. Вопрос, конечно, из серии "чисто поржать". И решать его всерьез придется уже новой властной команде", – подытожил он. По словам заместителя министра по вопросам оккупированных территорий Юрия Грымчака, подписание указа было довольно ожидаемым шагом со стороны Владимира Путина. Он также не исключает, что это направлено на легитимизацию непризнанных "республик". "Это может быть шаг к чему, россияне никогда не рассчитывают на один вариант. Это может быть начиная от того, что часть людей покинет ОРДЛО с российскими паспортами и уедут в регионы России. А с другой – это может быть шагом к признанию независимости этих "республик", – сказал чиновник в комментарии OBOZREVATEL. О возможности абхазского сценария на Донбассе также говорит и народный депутат от фракции БПП Александр Бригинец. "Это означает, что РФ проводит последовательную политику по отторжению украинских территорий. Для Крыма они выбрали один способ, а для Донбасса выбрали этот. Как по мне, это своеобразный ультиматум Украине со стороны РФ – или вы идете нам на уступки, или мы начинаем ползучую аннексию этой территории, которая формально, за Минскими соглашениями, не считается аннексированной", – сказал нардеп в комментарии OBOZREVATEL. "Если там большая часть людей получит российское гражданство, то все будет происходить, как когда-то в Абхазии, когда туда прямо зашла русская армия", – добавил он. Как бы там ни было, но Россия своим решением явно показала, что договариваться по-хорошему там не намерены, значит у нового руководства Украины не будет "медового" месяца и времени на притирку - действовать надо жестко и решительно. Напомним, в Сети показали, что ждет тех, кто решится отказаться от украинского гражданства на Донбассе и получить российский паспорт.