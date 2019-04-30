Символ разрухи: опубликовано мрачное фото санатория у Азовского моря в Мариуполе

30.04.2019 10:28

В городе Мариуполе, неподалеку от побережья Азовского моря, с середины девяностых полностью заброшенным стоит санаторий морского пароходства.

Об этом сообщает мариупольский городской сайт 0629.

Территориально санаторий находится между поликлиникой Водникова и Свято-Николаевским собором. В нескольких десятках метров от него – Дом ветеранов, а в одном из корпусов пансионата, с торца – городская прокуратура. С этой стороны территория пансионата охраняется.

Совсем недавно здесь был закрыт даже пост охраны, хотя следует отметить, что люди с наркозависимостью проникали на его территорию в поисках наркосодержащих препаратов, оставшихся после закрытия санатория. Несколько человек вследствие употребления брошенных, просроченных лекарств, погибли прямо в здании.

В данный момент из пансионата вынесена вся мебель, выдернута проводка, однако в некоторых помещениях еще можно найти кое-какую хозяйственную утварь или одежду.

Отмечается, что пансионат был заброшен с тех пор, как мариупольский морской порт постиг кризис, связанный со снижением объемов грузопоставок.

Относительно планов возобновления работы санатория или передачи его в частные руки портом, пока ничего не известно. Также на уровне городских властей и местных активистов звучали предложения открыть здесь социальное жилье для внутренних переселенцев, однако и эта идея была отодвинута "в дальний ящик" в виду дороговизны восстановления коммуникаций внутри здания и приведения его в относительно жилой вид.