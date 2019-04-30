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В Донецке в кабинете известного врача Цыбы прогремел взрыв – первые подробности громкого самоубийства

30.04.2019 07:30
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В Донецке в кабинете известного врача Цыбы прогремел взрыв – первые подробности громкого самоубийства

К Цыбе на осмотр привезли неуправляемого боевика. Через несколько минут в кабинете произошло страшное ЧП. Террорист сначала хотел совершить самоубийство прямо в кабинете врача, однако когда его стали останавливать, взорвал гранату.

В результате взрыва был ранен известный в оккупированном Донецке врач-нарколог Игорь Цыба, о чем стало известно из сообщения в Twitter Первый антиреспубликанский, передает "Диалог.UA".

По словам источников, в больницу боевика привезли в невменяемом состоянии, ЧП случилось 27 апреля, а подробности стали известны спустя три дня. После того, как террориста доставили в кабинет главрача Донецкого областного наркодиспансера, он попытался покончить с собой. Для этого террорист попытался выброситься через окно. "Тело остановили, но он бросил гранату. Цыба получил ранения и контузию", — сказано в сообщении.



Теги: Донецк, Донбасс, врачи, ранение, взрыв, боевик, граната, самоубийство, ЧП, больница
 
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