В Донецке в кабинете известного врача Цыбы прогремел взрыв – первые подробности громкого самоубийства

30.04.2019 07:30

К Цыбе на осмотр привезли неуправляемого боевика. Через несколько минут в кабинете произошло страшное ЧП. Террорист сначала хотел совершить самоубийство прямо в кабинете врача, однако когда его стали останавливать, взорвал гранату.

В результате взрыва был ранен известный в оккупированном Донецке врач-нарколог Игорь Цыба, о чем стало известно из сообщения в Twitter Первый антиреспубликанский, передает "Диалог.UA".

По словам источников, в больницу боевика привезли в невменяемом состоянии, ЧП случилось 27 апреля, а подробности стали известны спустя три дня. После того, как террориста доставили в кабинет главрача Донецкого областного наркодиспансера, он попытался покончить с собой. Для этого террорист попытался выброситься через окно. "Тело остановили, но он бросил гранату. Цыба получил ранения и контузию", — сказано в сообщении.