В Донецке выступили российские артисты: опубликовано фото с концерта

30.04.2019 22:05

В неподконтрольном Украине Донецке сегодня прошел концерт российских исполнителей.

На сцене парка им. Щербакова выступили певица Виктория Дайнеко и группа «Корни», передает donpress.com.

На протяжении двухчасового концерта Дайнеко и «Корни» исполнили свои самые известные песни.

На мероприятии, несмотря на дождливую погоду, собралось достаточно большое число людей.