Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Донецке выступили российские артисты: опубликовано фото с концерта

30.04.2019 22:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Донецке выступили российские артисты: опубликовано фото с концерта

В неподконтрольном Украине Донецке сегодня прошел концерт российских исполнителей.

На сцене парка им. Щербакова выступили певица Виктория Дайнеко и группа «Корни», передает donpress.com.

На протяжении двухчасового концерта Дайнеко и «Корни» исполнили свои самые известные песни.

На мероприятии, несмотря на дождливую погоду, собралось достаточно большое число людей.



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, концерт, дождь, исполнители, песни, артисты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх