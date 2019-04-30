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Архив - Донецкая область

В Горловке разбушевалась стихия, выпал 2-сантиметровый град

30.04.2019 21:39
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В Горловке разбушевалась стихия, выпал 2-сантиметровый град

Сегодня во временно оккупированной Горловке около 16 часов разгулялась стихия — началась гроза, ливень и выпал град размерами с крупную вишню.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Местные источники, сообщают, что сегодня, 30 апреля 2019 года, в Центрально-Городском районе во временно оккупированной Горловки пролился ливень, была гроза и выпал крупный град, который не таял около получаса. Местные жители сфотографировали градины и даже измерили их размер. Некоторые градины достигали 1,5-2 см.



Теги: Донбасс, Горловка, дождь, град, гроза, стихия
 
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