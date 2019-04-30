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Архив - Донецкая область

В Кремле назвали еще одну причину выдачи паспортов РФ жителям ОРДЛО

30.04.2019 17:59
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В Кремле назвали еще одну причину выдачи паспортов РФ жителям ОРДЛО

Власти РФ неожиданно объяснили упрощение получения российского гражданства жителями ОРДЛО тем, что признания документов оккупационных администраций недостаточно, так как по «паспортам республик» люди могли ездить только в Россию.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает donpress.com.

Пресс-секретарь Путина отметил, что у жителей ОРДЛО возникают проблемы с передвижением:

«Люди путешествуют не только на территории России, люди сталкиваются с другими проблемами. Многие люди не могут возобновить свои проездные документы, не могут возобновить свои паспорта, находясь на территории этих республик. В России, предположим, они могли использовать эти документы, но никоим образом они не могли это делать в других направлениях».



Теги: Россия, Донбасс, Путин, документы, гражданство, паспорт, Песков, ОРДЛО, проблемы
 
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