В Кремле назвали еще одну причину выдачи паспортов РФ жителям ОРДЛО

30.04.2019 17:59

Власти РФ неожиданно объяснили упрощение получения российского гражданства жителями ОРДЛО тем, что признания документов оккупационных администраций недостаточно, так как по «паспортам республик» люди могли ездить только в Россию.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает donpress.com.

Пресс-секретарь Путина отметил, что у жителей ОРДЛО возникают проблемы с передвижением:

«Люди путешествуют не только на территории России, люди сталкиваются с другими проблемами. Многие люди не могут возобновить свои проездные документы, не могут возобновить свои паспорта, находясь на территории этих республик. В России, предположим, они могли использовать эти документы, но никоим образом они не могли это делать в других направлениях».