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В ООС рассказали, как боевики провоцируют украинских военных

30.04.2019 07:49
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В ООС рассказали, как боевики провоцируют украинских военных

29 апреля боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов 82 мм.

Об этом говорится на странице пресс-центра ООС.

Кроме того, враг также обстреливал позиции украинских военных из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил: с 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи города Марьинка; дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у населенного пункта Широкино; дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Пески; с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Павлополь.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды обстрелял позиции наших защитников:
с 82 мм минометов – в районе населенного пункта Золотое-4; с автоматических станковых гранатометов – возле села Майское.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа. По данным разведки Объединенных сил, 29 апреля одного оккупанта было уничтожены.



Теги: Донбасс, разведка, боевики, ВСУ, обстрелы, провокации, ООС
 
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