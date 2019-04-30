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В Ростовской области открылся центр выдачи российских паспортов жителям "ДНР"
Центр выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной Донецкой народной республики открылся в селе Покровском Неклиновского района Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, пишет Сегодня.
Центр заработал в тестовом режиме. Пи этом, представитель Главного управления по делам миграции МВД РФ Кирилл Алзинов уточнил, что в этом центре получать паспорта смогут только жители "ДНР".
"Пока на территории региона будет действовать два подобных центра. Учитывая, что срок рассмотрения заявлений до трех месяцев, мы рассчитываем, что первые паспорта будут выданы раньше указанного срока", – сказал Алзинов.
Он уточнил, что первый пункт выдачи паспортов РФ, который был открыт в понедельник в Новошахтинске, уже принял 80 заявлений от жителей самопровозглашенной Луганской народной республики ("ЛНР").
Центр в Новошахтинске начал тестовую работу в понедельник.
Теги: Россия, Донбасс, паспорт, центр, Ростовская область, ДНР
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