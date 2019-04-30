ВСУ разбили "ДНР" в схватке возле Спартака: уничтожен боевик "Шахтер" из Макеевки

30.04.2019 15:18

Защитники Украины отправили в "бригаду 200-х" 47-летнего террориста из захваченной Макеевки прямо с поля боя в районе населенного пункта Спартак.

Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" сообщил об уничтоженном боевике "ДНР" из Макеевки на временно оккупированном Донбассе, передает "Диалог.UA".

Сообщается, что 12 апреля "бригада 200-х" пополнилась очередным бойцом, которого Вооруженные силы Украины успешно ликвидировали в районе Спартака. Судя по информации в Сети, Сергей Савостов по кличке Шахтер, 1972 года рождения, был родом из оккупированной Макеевки.