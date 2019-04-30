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Архив - Донецкая область

Выдача Путиным паспортов для Донбасса: соцсети взорвала яркая пародия на президента России

30.04.2019 12:52
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Выдача Путиным паспортов для Донбасса: соцсети взорвала яркая пародия на президента России

Известный российский карикатурист Сергей Елкин отметился новой пародией на российского президента Владимира Путина, чем вызвал настоящий взрыв в социальных сетях и возмущение сторонников политики президента РФ.

Новую карикатуру на Путина по поводу указа о раздаче российских паспортов для жителей оккупированной части Донбасса Елкин разместил на своей странице в социальной сети. Также карикатуру разместило информационное агентство "Дойче Велле" и сопроводило ее комментарием: "В Ростовской области начали выдавать российские паспорта жителям "ДНР" и "ЛНР", сообщают СМИ, передает dialog.ua.

Что по этому поводу думает @Sergey_Elkin". Аудитория активно принялась комментировать рисунок и заявлять, что Путин совершил ошибку. Однако российские патриоты возмущены насмешкой над российским президентом и раздачей паспортов для жителей оккупированной части Донбасса, которую поддерживают. "Если после раздачи паспортов восстанавливать Донбасс придется за счет российской экономики и без какой-либо международной помощи, то это станет кошмаром для страны", - комментирует один из россиян.



Теги: экономика, Россия, Донбасс, Путин, СМИ, паспорт, Ростовская область, соцсети
 
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