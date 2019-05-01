Эксперт пояснил, зачем Путин подписал новый указ о паспортах РФ для граждан Украины

01.05.2019 21:23

Быстрое подписание президентом Российской Федерации Владимиром Путиным указа об упрощенной процедуре получения российских паспортов некоторыми категориями украинцев связано с попыткой давления на украинскую власть. Таким образом Кремль тестирует как новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, так и мировое сообщество, которое осуждает этот документ. Такое мнение выразил профессор кафедры политологии Киево-Могилянской академии, научный директор фонда «Демократические инициативы» Алексей Гарань, пишут Донецкие новости.

«После избрания Зеленский сделал некоторые заявления, которые в Москве были не очень хорошо восприняты. Он говорил о необходимости информационной войны, еще раз напомнил, что Крым и Донбасс – наши. И Путин решил заставить украинскую власть идти на уступки. Президент Российской Федерации в данном случае повышает планки. Он переставляет красные флажки в переговорах подальше, передвигает черту компромиссности. Он тестирует и новоизбранного президента Зеленского, и всю страну на то, как мы это воспримем. А также и все международное сообщество», – сказал Гарань.

Как считает политолог, документ не сильно расширил категории граждан, которые могут получить паспорт РФ по упрощенной процедуре. Хотя довольно интересным выглядит положение о крымских татарах.

«Путин расширяет категории граждан, чтобы иметь больше возможностей для торга в переговорах и для давления на украинские власти. Хотя, по сути, этот указ не сильно расширяет категории граждан Украины. На самом деле, здесь очень ограниченные категории. Прежде всего, те, кто проживали в Крыму и Севастополе до 2014 года, а также те, кто проживают в РФ. Но здесь есть еще одно хитрое положение. Это то, что паспорт может даваться тем, кто сам или чьи родственники были незаконно депортированы с территории Крымской АССР. Речь идет о крымских татарах. И этим указом он пытается расколоть их. Но ему это вряд ли удастся. Есть татары, которые проживают в Херсонской или Запорожской области. Он пытается и их соблазнить», – продолжает эксперт.

В такой ситуации, суммирует Гарань, украинская власть не должна идти на уступки и вестись на эти провокации.

«Новоизбранный президент должен демонстрировать твердость», – добавляет политолог.