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Лишение гражданства Украины за получение паспорта РФ: каким будет наказание для жителей "Л/ДНР" - Грымчак
Выдача паспортов РФ на Донбассе должна быть наказуема? по мнению замминистра по вопросам ОРДЛО и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака.
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак сделал важное заявление по паспортизации Донбасса, передает "Диалогu.UA".
По его словам, жители "ЛНР" и "ДНР", которые получат российские документы, могут быть лишены гражданства Украины. "Конституция Украины говорит, что украинец должен обладать только одним гражданством – гражданством Украины, поэтому те люди, которые будут получать или получают уже гражданство Российской Федерации, могут потерять гражданство Украины, и, я думаю, что так надо будет делать – аннулировать паспорта Украины, паспорта зарубежные, внутренние и так далее", – убежден замминистра.
Также Грымчак подчеркивает, что Кремль пытается легализовать боевиков и иметь основания в будущем вводить войска для "защиты своих граждан". Кроме того, благодаря решению РФ предатели Украины из "Л/ДНР" с российским паспортом смогут избежать уголовного преследования.
Теги: Россия, Донбасс, паспорт, Конституция, ДНР, ЛНР, боевики, ВПЛ
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