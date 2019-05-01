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Не только паспорта: Путин готовит еще один подарок "республикам Донбасса" из-за позиции Зеленского
В Кремле опасаются, что новоизбранный президент Украины может "усилить давление" на Донбасс. И всерьез обдумывают решение, которое откладывали целых пять лет с самого начала вторжения на восток Украины.
В Москве недовольны позицией Владимира Зеленского, который заявлял о том, что к переговорам по урегулированию на Донбассе необходимо привлечь Великобританию и Соединенный Штаты, как участников подписания Будапештского меморандума. И готовят контрудар, сообщает "Диалог.UA".
Об этом заявили эксперты пропагандистского издания Inforuss.info в среду, 1 мая. Там уточняют, что поскольку Зеленский исключил прямые переговоры с главарями самопровозглашенных республик, Москва рассматривает возможность признать эти территории "независимыми государствами" в одностороннем порядке. "Если Зеленский будет усиливать давление на Донбасс, то Путин подпишет второй указ. На этот раз о признании ЛДНР. Это, соответственно, приведет к автоматическому признанию административной территории Донецкой и Луганской областей, занятой ВСУ, территорией, «оккупированной Украиной»", - говорится в сообщении портала. При этом авторы напоминают о праве вето России в Совбезе ООН, намекая на эскалацию конфликта со стороны Москвы. По некоторым данным, указ о признании "Л/ДНР" Путин подпишет уже в мае этого года. "Про упрощенную выдачу паспортов РФ жителями Донбасса в Кремле отмалчивались до последнего момента. Но в итоге это произошло. Теперь может произойти и признание ЛДНР", - считают российские эксперты.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, Владимир Зеленский, ООН, переговоры, указ, паспорт, независимость, ВСУ
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