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Обострение на Донбассе: потери от обстрелов понесли и ВСУ, и боевики
Боевики пошли на обострение ситуации на Донбассе, увеличив количество обстрелов. 30 апреля враг 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды – с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения.
Вследствие обстрелов был ранен боец ВСУ и один погиб. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.
Противник вел обстрелы позиций сил ООС из минометов калибра 120 и 82 мм, из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" (Донецкое и Мариупольское направления) противник 11 раз обстрелял позиции ВСУ:
с 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Павлополь;
из противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия – вблизи села Талаковка;
из гранатометов различных систем – у населенного пункта Пески;
четыре раза из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Лебединское;
из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Опытное;
из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – у населенного пункта Широкино;
дважды из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у города Марьинка.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" (Луганское направление) враг дважды обстрелял позиции наших защитников:
из 120-мм минометов – в районе населенного пункта Троицкое;
из крупнокалиберных пулеметов – у населенного пункта Луганское.
Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один получил ранения. ВСУ открывали ответный огонь и уничтожили двоих оккупантов, еще трое получили ранения.
Напомним, 29 апреля в ООС рассказали, как боевики провоцируют украинских военных. В тот день боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов 82 мм, а также в ход пускали гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Минские соглашения, ООС
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