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«С утра раздают тяжелое»: Донецк с 05:00 вздрагивает от звуков боевых действий
01.05.2019 10:28
Сегодня около 05:00 жители неподконтрольного Украине Донецка проснулись от залпов тяжелого вооружения.
Об этом дончане сообщают в соцсети, передает donpress.com.
По словам пользователей, звуки боя были слышны на Петровке около 04:45. В комментариях отмечается, что судя по всему работала артиллерия. Кроме того, боевые действия велись в районе Трудовских:
«Петровка с 4.45. Редко, но гучно лупили. С разных мест. Лесопосадки кругом (И похоже на арту»
«Да что-то нам сегодня раздают с утра тяжелое, в стороне Трудяги»
Неспокойно в Донецке было и ночью, так около 23:00 в районе Путиловки был мощный залп, похожий на взрыв:
«Донецк 23.02 Путиловка трухануло Телецентр тоже слышно было».
Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, артиллерия, обстрелы, соцсети, залпы
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