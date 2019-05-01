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Архив - Донецкая область

Украинские военные попали в смертельное ДТП в Краматорске

01.05.2019 17:26
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Украинские военные попали в смертельное ДТП в Краматорске

В среду, 1 мая, в Краматорске, Донецкой области, автомобиль с военнослужащими ВСУ врезался в маршрутку: один человек погиб.
Об этом сообщает издание "Общежитие".
Авария произошла на пересечении улиц Конрада Гампера и Олексы Тихого.
По предварительной информации, автомобиль ВАЗ 2115, в котором находились военнослужащие, врезался в заднюю часть микроавтобуса-маршрутки.
В результате один из военнослужащих, который был на переднем пассажирском сидении, погиб, водитель и второй пассажир получили тяжелые травмы.
Пассажиры маршрутки не пострадали.
На месте происшествия работает полиция.



Теги: Донбасс, Краматорск, военные, ДТП, ВСУ
 
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