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Архив - Донецкая область

В центре Донецка началось празднование по случаю 1 мая

01.05.2019 12:51
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В центре Донецка началось празднование по случаю 1 мая

Сегодня в неподконтрольном Украине Донецке местные «власти» организовали праздничное шествие по случая 1 мая.

Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, передает donpress.com.

На данный момент демонстрация движется по центру города от библиотеки имени Крупской к площади Ленина, где состоится очередной митинг.

По данным СМИ ОРДО, в шествии якобы, принимают участие порядка восьми тысяч человек.

Из-за празднования в центре Донецка на это время перекрыто движение автотранспорта.



Теги: Донецк, Донбасс, праздник, СМИ, митинг, 1 мая, шествие, ОРДО
 
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