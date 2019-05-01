В Мариуполе взорвался жилой дом

01.05.2019 16:19

Сегодня, 1 мая в 07.50 на ул. Кренкеля в Центральном районе Мариуполя в частном доме произошел взрыв бытового газа.

Об этом 0629 сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Донецкой области.

В результате взрыва пострадали два человека - 79-летний мужчина и 80-летняя женщина. Хозяин дома был госпитализирован, а его супруга отказалась от госпитализации.

В результате взрыва пристройка к дому разрушена полностью, повреждены перегородки комнат дома.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

От Главного управления ГСЧС привлекалось 10 человек личного состава и 2 единицы техники.