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Архив - Донецкая область

В России хотят обеспечить 86% паспортизации ОРДЛО

01.05.2019 14:00
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В России хотят обеспечить 86% паспортизации ОРДЛО

В МВД России утверждают, что якобы 86% жителей оккупированных частей Донбасса хотят получить паспорта РФ. Об этом сообщает Трибун.
По словам представителя Главного управления по делам миграции МВД РФ Кирилла Алзинова, на оккупированной территории якобы проводился некий соцопрос, будто бы засвидетельствовавший высокое желание жителей ОРДЛО получить паспорта России.
"Проводился соцопрос - 86% жителей ЛНР и ДНР хотят получить гражданство РФ", - сказал он.
Он добавил, что в случае образования очередей в уже открытых центрах выдачи паспортов в Ростовской области будут оперативно открываться дополнительные.
В свою очередь экс-главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин на своей странице в Фейсбуке пишет об указаниях советника прездента РФ Владислава Суркова нынешним главарям террористов обеспечить 86% выдачи российских паспортов.
"Пушилину, Пасечнику по паспортам: задача обеспечить 86%. Несете личную ответственность - Сурков", - пишет Гиркин.



Теги: Россия, Донбасс, паспорт, ОРДЛО
 
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