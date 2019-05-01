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Архив - Донецкая область

«В стороне ЖД началась войнушка»: дончане сообщают о мощных обстрелах на северо-западе города

01.05.2019 20:28
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«В стороне ЖД началась войнушка»: дончане сообщают о мощных обстрелах на северо-западе города

После 17:00 жители разных районов неподконтрольного Украине Донецка услышали раскатистые звуки боевых действий, ведущихся в северо-западной части города. Об этом дончане сообщают в социальной сети, пишет ДонПресс.
В своих комментариях пользователи отмечают, что мощное гупанье слышно в районе Смолянки, Трудовских, Текстильщика и даже на Бакинских:
«Донецк 17.15 Смолянка, это что так мощно ху… ит??? Для салюта вроде ж рано… Солнечный. Через орущий телек и закрытые окна слышно было раскатистые, далекие, мощные. Примерно С-СЗ»
«ДК21 17−40 х… ят уже с час как. все- - запад. Трудовские и Текстиль»
«Донецк. В стороне ЖД началась войнушка. Интенсивно, средней тяжести»
«Донецк 18.57 20 больница слышно гупанье Бакинские тоже услышали»



Теги: Донецк, Донбасс, железнодорожный вокзал, обстрелы
 
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