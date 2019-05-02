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Боевики «ДНР» перестреляли друг друга после пьянки, есть жертвы
На территории временно оккупированного российскими наемниками Докучаевска пьянка террористов «ДНР» закончилась для них плачевно. Перебрав спиртного, боевики начали палить из огнестрельного оружия друг по другу. В итоге «бриагада-200» пополнилась новыми телами из числа боевиков. Как удалось выяснить корреспондентам replyua.net, известный блогер под ником Necro Mancer сообщил, что был убит наемник по кличке Север.
Таким образом, отслеживающий сообщения о военных действиях в зоне Операции объединенных сил на Донбассе блогер рассказал, что двадцатитрехлетний террорист «ДНР» Сергей Тереник, которого называли Севером, в минувший понедельник, 29 апреля простился с жизнью. Такую информацию также подтвердили и сами сепары в своих интернет-СМИ.
Согласно мнению блогера, террорист Север был не бойцами Вооруженных сил Украины ликвидирован, а своими пособниками. Это случилось в Докучаевске. Источник отметил: «Напрочь пьяные «повстанцы» начали стрелять друг в друга. Прямо в городе. Есть «двухсотые». Сам же Север родом из оккупированной Горловки. Он числится в базе «Миротворца». Напоследок отметим, что волонтеры располагают данными о том, что боевик служил на территории «Донецкой народной республики» в составе этой НВФ пулеметчиком.
Теги: Донбасс, перестрелка, ДНР, боевики
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