Жителям неподконтрольного Донбасса паспорта РФ дадут не скоро, – Тука

02.05.2019 17:33

Паспорта РФ на неподконтрольной украинским властям части Донбасса, если и получат, то, в первую очередь, участники незаконных вооруженных формирований (НВФ) и представители местных «администраций», а мирным жителям неподконтрольных украинским властям территорий в ближайшее время российское гражданство не собираются давать.

Такое мнение выразил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в интервью «Сегодня».

Тука поддерживает мнение, что такой паспортизацией жителей неподконтрольного Донбасса хотят разделить на «сорта»: «граждане первого сорта» – местные т.н. «чиновники и элиты», они будут иметь российский паспорт, «граждане второго сорта» – обычные местные жители, которым российское гражданство в ближайшей перспективе «не светит».

«Соглашаюсь с такой точкой зрения. Действительно, по имеющимся у меня данным, паспорта будут предоставляться так называемым "военнослужащим 1-2-го армейских корпусов", в дальнейшем планируется подключить местных чиновников, а гражданское население по остаточному принципу и в далекой перспективе», – сказал Тука.

Источник: https://dnews.dn.ua