Активно обсуждается смена кураторов «ЛДНР»

03.05.2019 11:32

Боевики «ДНР», их сторонники и даже простые жители временно оккупированных территорий активно обсуждают смену российского «куратора» временно оккупированных территорий Донбасса.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Сегодня стало известно о смене российских «кураторов» временно оккупированных территорий Донбасса. Теперь вместо Владислава Суркова куратором «ЛДНР» назначен бывший посол РФ в Беларуси Михаил Бабич.

Смену «смотрящего» обсуждают как боевики «ЛДНР» и их приспешники, так и простые жители временно оккупированных территорий. Боевики «ЛДНР» и их сторонники говорят о готовящихся «больших чистках» и том, что ставленники Суркова «пакуют чемоданы».

Простые жители временно оккупированных территорий воспринимают происходящее без особого энтузиазма, так как поняли, что ждать от оккупантов чего-либо хорошего не приходится:

«Как и ожидалось, куратором ЛДНР вместо Суркова назначен Михаил Бабич. Сейчас принимает дела. Сурчата лихорадочно пакуют чемоданы. В республиках ожидаются большие чистки. Дождались»,

«#Жучковский: Как и ожидалось, куратором Т12 вместо #Сурков'а назначен Михаил #Бабич. Грядут чистки (где-то на фоне звучит музыка #Вагнер'а)»

«Як думаєте, наскільки це відповідає дійсності?»,

«А смысл гадать? Скоро будет и так видно»,

«Жучковский радуется или печалится? не понятно же»,

«Суркоев-Дудай слился. Несите другого куратора»,

«Орки наперебой восторгаются тем, что куратором по дылынэрэ, вместо Суркова, назначен Бабич. Вот они действительно заигрались и не понимают что Украине абсолютно похуй Сурков или Бабич, Путин или Жириновский, казаки или спецназ ГРУ. Всё будет по…но и порубано».