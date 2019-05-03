Боевики «ДНР» запрещают проезд наблюдателей СММ ОБСЕ в населенные пункты

03.05.2019 10:51

Вооруженные боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области запрещают наблюдателям СММ ОБСЕ проезжать в населенные пункты или перемещаться между ними.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 30 апреля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«На блокпосте, расположенном на восточной окраине н. п. Новоласпа (неподконтрольный правительству, 50 км к югу от Донецка), двое вооруженных членов вооруженных формирований отказали патрулю Миссии в проезде, ссылаясь на «соображения безопасности СММ».

На блокпосте, расположенном на восточной окраине н. п. Александровское (быв. Розы Люксембург; неподконтрольный правительству, 90 км к юго-востоку от Донецка), двое вооруженных членов вооруженных формирований отказали патрулю Миссии в проезде, ссылаясь на «проведение учений с боевой стрельбой на полигоне поблизости». Находясь на блокпосте, наблюдатели слышали три очереди из крупнокалиберного пулемета с направления, где расположен полигон.

На блокпосте, расположенном к северу от н. п. Новоазовск (неподконтрольный правительству, 40 км к востоку от Мариуполя), четверо вооруженных членов вооруженных формирований отказали патрулю Миссии в проезде в южном направлении к н. п. Седово (неподконтрольный правительству, 106 км к югу от Донецка) и в западном направлении к н. п. Безыменное (неподконтрольный правительству, 30 км к востоку от Мариуполя), ссылаясь на «проведение спецмероприятий в этом районе»».