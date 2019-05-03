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Чуть не застрелили: Жители Донецка штурмуют паспортные столы в комендантский час
В «ДНР» продолжается ажиотаж вокруг получения «республиканских паспортов», необходимых для получения паспорта гражданина России.
Люди констатируют, что основные проблемы с получением «паспортов ДНР» отмечались в 2015-2016 годы, когда только выстраивалась сама система. Затем, правда, недолгое время, люди получали «документы» уже быстро, очереди были незначительные, пишут Донецкие новости.
Вторая волна ажиотажа началась весной 2017-го, после того, как в феврале президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России «документов» «Л-ДНР». И даже в сентябре 2018 года жители жаловались на столпотворения в паспортных столах и невозможности получить «паспорт» в течение нескольких месяцев, другие из-за очередей не могут его оформить уже год.
«Я заезжала в паспортный стол посмотреть, что и как, месяца 1,5 назад... Когда еще никто ничего не обещал – людей было очень много! "Хвост" на улицу!», – отмечала 2 мая дончанка Мария С.
Людмила Б. обращалась в паспортный стол Ворошиловского района Донецка два месяца назад: «Ходила в предпраздничный короткий рабочий день и не попала, а только зря целый день простояла. А попала только с четвертого захода, занимая очередь с 6 утра. Это было 2 месяца назад. Вот только завтра (3 мая, – ред.) пойду получать, если готов, конечно, а то делали вместо 2-х месяцев 2,5».
Сейчас – уже третья волна, которая наложилась на вторую. Причины очередей остаются те же:
нехватка персонала в паспортных столах;
нехватка бланков «паспортов ДНР» (хотя они печатаются на одной из типографий «республики»);
в обработке находятся масса документов, поданных еще во «вторую волну»;
ажиотаж среди населения, которое не хочет ждать месяц-другой, а стремится побыстрее оформить «документы».
Кроме того, получают «паспорта ДНР» не только в связи с Россией. За почти 5 лет в «ДНР» подросла молодежь, некоторые из которых не имеют возможности выехать на подконтрольную территорию и получить паспорт гражданина Украины, кто-то утерял прежние украинские документы, у кого-то они просрочены. А некоторые, как отмечалось ранее, стараются получить «республиканский паспорт» с прагматической целью – чтобы сохранить легитимный украинский. С учетом же действия в «ДНР» комендантского часа – без документа, удостоверяющего личность, здесь не обойтись ни дня.
Но сейчас очереди в паспортных столах увеличились, естественно, из-за обещанного гражданства России. Например, жители Донецка констатируют – им приходится занимать очереди и ночью, и ранним утром, несмотря на комендантский час. Люди отправляются «на штурм» паспортного стола – на свой страх и риск. Некоторым при встрече с ночным патрулем удается договориться, в отдельных случаях «полиция» входит в положение дончан.
«Муж мой занимал в 2 часа ночи, чуть не застрелили. Но все сделал, полиция вошла в его положение», – пишет Лада Б.
«У меня сестра в 3 часа ночи ходила, люди ночуют в машинах!!! В 4 часа утра она была 77-я, а в день принимают 15 человек. Вечерами проводят переклички. Смех и грех. Если бы ей не было 25 лет, не ходила бы 100%», – подтверждает Сергей П.
«По-моему, туда нереально попасть, люди ночуют под паспортный столом!», – утверждает Людмила Я.
Очереди образуются и из-за плохой организации процесса, например, людям приходится по несколько раз приходить в паспортный стол. «В Киевском паспортном столе нужно сначала зайти в один кабинет, записаться у начальника в очередь на сдачу документов для паспорта ДНР. Потом в назначенный день придти и сдать», – делится своим опытом Татьяна Н. В Петровском районе, по словам Натальи О., ситуация аналогичная.
Некоторые в созданном хаосе винят Россию, которая ввела ограничения на выдачу своих паспортов исключительно по «республиканским». «Справедливее было бы или паспорт ДНР, или украинский – какой есть. У многих нет украинского или он просрочен, а паспорта ДНР нет у большинства. Где они столько бланков наберут, если и раньше с ними был напряг?», – считает Наталья М.
Также дончане сообщают, что получение «паспорта ДНР» обходится в 250 руб. (103 грн по местному курсу валют).
«По-моему, многие потом будут жалеть о том, что делают сейчас. (Это только мое мнение). Как некоторое время спустя, после референдума, многие говорили одну и ту же фразу – "мы не этого хотели". Вас опять обманули. Но это другая история. Очень жаль...», – резюмирует Елена.
Теги: Донецк, Донбасс, паспорт, комендантский час, очереди
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