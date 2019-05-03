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Архив - Донецкая область

Дончане встревожены большим количеством вооруженных «патрулей» в городе

03.05.2019 12:31
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Дончане встревожены большим количеством вооруженных «патрулей» в городе

Во временно оккупированном Донецке на улицах появилось большое количество вооруженных патрулей в камуфляже и со странными шевронами. Дончане встревожены.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированного Донецка встревожены появившимся на улицах города большим количеством вооруженных «патрулей». Людей встревожило не только количество «патрулей», но и странные повязки и шевроны с собачьими головами.
Впрочем, дончане немного разбирающиеся в знаках отличия боевиков «ДНР» сообщают, что это «патруль комендатуры». Хотя никто не понимает, почему оккупационные «власти ДНР» и их российские кураторы, считающие себя «гуманными и справедливыми» выбрали для себя символику опричников времен Ивана Грозгого и Малюты Скуратова.
Вот как дончане описывают происходящее:
«По Донецку шастають вооруженные патрули (по 4шт.в каждом)… страшные какие то, на ярко красных шевронах отрезанная собачья голова и метла… опричники что ли....»,
«Эти комендатура они только воених щимят по форме до гражданских они только ночью могут домахать»,
«А что символизирует у них символ опричнины? Странный выбор шеврона для по сути «военной полиции»...»,
«Комендатура»,
«….собачья?»,
«Отдельный Комендантский Полк 1-Го Армейского Корпуса Народной Милиции Донецкой Народной Республики».



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, милиция, патруль, ДНР, шевроны, кураторы
 
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