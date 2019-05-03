Дрон ООС обнаружил под Донецком странную позицию "ДНР" - враг долго не продержится

03.05.2019 20:57

Оккупационная армия России начала оборудовать линию фронта фейковыми позициями. Это говорит о катастрофической ситуации в группировках "Л/ДНР". О важной находке украинских разведчиков рассказал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан, передает "Диалог.UA".

Слухи о катастрофическом некомплекте личного состава в группировках "Л/ДНР", по всей видимости, абсолютно правдивы. Террористы уже вынуждены прибегать к оборудованию линии фронта фейковыми позициями. Так, дрон-разведчик ООС обнаружил такую на донецком направлении. Боевики "ДНР" разместили на ней сделанные из подручных средств муляжи военной техники и личного состава

"Оккупанты устали терять свою технику от "приветственных" ударов ООС и решили сделать манекены личного состава и техники. Но мы все видим и даже знаем, где вы все прячетесь, а туда мы стрелять не будем. Придется снова играть в игру "Кто не спрятался - мы не виноваты"", - отметил Штефан.