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На Донбассе оккупанты стреляли по ВСУ, прикрываясь гражданскими
За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза - с применением запрещенных минскими соглашениями 120- и 82-мм минометов. Об этом сообщает пресс-центр ООС.
В штабе отметили, что вооруженные формирования Российской Федерации вновь возвращаются к тактике применения кочующих батарей.
Проводя 2 мая тренировки дежурных минометных расчетов, враг обстрелял украинские позиции в районе населенного пункта Новолуганское из 82-мм минометов и вблизи города Авдеевка из 120-мм минометов, прикрываясь мирными жителями населенных пунктов Доломитное, Яколевка и Минеральное.
Потерь среди местного населения удалось избежать лишь благодаря позиции Объединенных сил касательно запрета открывать огонь, если это может нанести вред мирным гражданам.
В общем 2 мая в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 12 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
дважды из 120- и 82-мм минометов - вблизи города Авдеевка;
из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - у населенного пункта Новотроицкое;
из вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Гнутово;
трижды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов - у города Марьинка;
из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле села Лебединский;
дважды с автоматических станковых гранатометов - в районе населенных пунктов Широкино и Пищевик;
дважды из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Павлополь.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны три раза:
из 82-мм минометов и вооружения боевых машин пехоты - около населенного пункта Новолуганское;
дважды из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенных пунктов Новозвановка и Луганское.
Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Как отмечается, на каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки 2 мая ранения получили девять оккупантов.
По состоянию на 7:00 3 мая враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток": трижды из 120- и 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - около населенных пунктов Новотроицкое и Березовое, и также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у села Пищевик.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ, потери врага уточняются.
Теги: Донбасс, ВСУ, обстрелы, оккупанты
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