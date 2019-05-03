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"Не исполнили свой долг в "Л/ДНР": Россия приготовила подлый "сюрприз" для получателей паспортов на Донбассе
В Российской Федерации приготовили "сюрприз" для тех, кто собирается получить российский паспорт на Донбассе. Так, жителям террористических "ЛНР" и "ДНР", которые пожелают стать обладателями паспорта Российской Федерации, придется служить в армии страны-агрессора, передает "Диалог.UA".
Как сообщается, исключение коснется только тех, кто уже якобы отслужил в подразделениях псевдореспублик на оккупированном Донбассе. Информация поступила от профессора Московского государственного университета Андрея Манойло в эфире пропагандистского телеканала "Россия 24". "Служба в армии: будут служить в российской армии при условии, если они до этого не отслужили, то есть не исполнили свой долг в "Л/ДНР", — заявил Манойло. Стоит сказать о том, что президент России Владимир Путин признался, что выдача паспортов РФ на оккупированном Донбассе может привести к необходимости выделить 100 миллиардов рублей на пенсии новым "гражданам".
Теги: Россия, Донбасс, долг, сюрприз, паспорт, ДНР, ЛНР
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