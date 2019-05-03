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Архив - Донецкая область

Обстановка на КПВВ: На «Гнутово» меньше всего автотранспорта

03.05.2019 10:30
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Обстановка на КПВВ: На «Гнутово» меньше всего автотранспорта

Сегодня утром все пункты пропуска, расположенные на линии разграничения на Донбассе, открылись согласно весеннему графику.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины, передает donpress.com.

Так, на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» — 30/50;
КПВВ «Марьинка» — 0/70;
КПВВ «Новотроицкое» — 10/40;
КПВВ «Гнутово» — 20/10.

Отметим об определенном уменьшения вчера общего пассажиро-транспортного потока по сравнению с предыдущим днем. Всего через контрольные пункты въезда-выезда последовало 37 тысячи человек и 4,5 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 8860 человек и 1190 транспортных средств;
«Марьинка» — 7235 человек и 1400 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 6060 человек и 1185 транспортных средств;
«Гнутово» — 3160 человек и 760 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 11 460 человек.



Теги: Донбасс, транспорт, пункты пропуска, КПВВ, очереди, ГПСУ
 
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