Списки получивших паспорта РФ по упрощенной процедуре не секретны, – Юрий Гримчак

03.05.2019 22:02

В Украине не будет проблем, чтобы получить списки граждан, которые получат российские паспорта.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак, пишут Донецкие новости.

Ведущий поинтересовался, есть ли у Украины технические средства, чтобы определять тех граждан, которые получат российский паспорт. В ответ господин Гримчак отметил, что в Украине нет таких средств, но эти данные частично являются несекретными в России.

«Список тех людей, которые получили российское гражданство как второе, можно получить. Дело в том, что согласно российскому законодательству разрешено иметь второе и третье гражданство, но об этом обязательно уведомлять органы власти. Поэтому я не вижу в этом проблем, и мы будем иметь полностью все данные», – подытожил Юрий Гримчак.