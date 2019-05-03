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Списки получивших паспорта РФ по упрощенной процедуре не секретны, – Юрий Гримчак
В Украине не будет проблем, чтобы получить списки граждан, которые получат российские паспорта.
Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак, пишут Донецкие новости.
Ведущий поинтересовался, есть ли у Украины технические средства, чтобы определять тех граждан, которые получат российский паспорт. В ответ господин Гримчак отметил, что в Украине нет таких средств, но эти данные частично являются несекретными в России.
«Список тех людей, которые получили российское гражданство как второе, можно получить. Дело в том, что согласно российскому законодательству разрешено иметь второе и третье гражданство, но об этом обязательно уведомлять органы власти. Поэтому я не вижу в этом проблем, и мы будем иметь полностью все данные», – подытожил Юрий Гримчак.
Теги: Россия, Донбасс, паспорт, ДНР, ЛНР
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