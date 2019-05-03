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В "ЛНР" боевики выяснили отношения посреди улицы. ВИДЕО
В Интернете появилось видео, на котором запечатлен конфликт, который произошел между боевиками "ЛНР".
Так, пользователи Интернета активно обсуждают кадры, на которых боевиками так называемой "ЛНР" были устроены разборки посреди Алчевска, передает "Диалог.UA".
Как можно увидеть на видеозаписи, опубликованной в YouTube, боевики начали хвалиться друг перед другом своими "боевыми заслугами", а потом переходят на грубости. По словам местных жителей в соцсетях, пьяный "военный" на машине Deawoo столкнулся с внедорожником, за рулем которого находилась девушка. Участники ДТП вышли из автомобилей, затем мужчина начал орать на девушку-водителя матом, в машине которой находился ребенок. В свою очередь, женщина ответила, что это он ударил ее автомобиль. Однако водителю было все равно, он сел в свое авто и уехал с места аварии. "Мы догнали его возле воинской части на Ленинградской, он сидел в машине и потухал уже. Мы подперли его своей машиной, подошли и начали говорить об аварии", - сообщили в Сети.
Теги: Донбасс, видео, авария, конфликт, ДТП, ЛНР, боевики, военный, пьяный, соцсети
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