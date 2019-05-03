В ОРДО рассказали, сколько человек подали заявления на получение паспорта РФ

03.05.2019 17:48

Так называемая «миграционная служба «ДНР» приняла первые 100 заявлений на получение гражданства РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе «миграционной службы» в неподконтрольном Украине Донецке, передает donpress.com.

Так, представители ОРДО отметили:

«Только в первый день приема документов получила уже более ста обращений о получении гражданства РФ по упрощенной процедуре».

Как сообщалось ранее, сегодня в Донецке начался прием документов на получение российского гражданства в упрощенном порядке.