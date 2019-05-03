"За такое бы в Донецке был точно подвал": юная патриотка с Донбасса ошеломила Сеть

03.05.2019 07:23

Девочка живет всего лишь в 1, 5 км от позиций боевиков. Ее малая родина под атаки вражеских наемников попадает несколько раз в неделю. Школьница не боится проявлять свою патриотическую позицию, а ее мощная татуировка, фото с которой показал известный волонтер Тим Златкин в Facebook, говорит о том, насколько серьезно по сути ребенок воспринимает все происходящее на востоке Украины, передает "Диалог.UA".

"Не боится фоткаться, просто не накрашенная, но тату я зафиксировал. Мало кто поймет, поэтому просто листайте дальше", - написал волонтер в подписи к фото.

Пользователи сети оценили кадры и заявили, что за подобное в Донецке человек "загремел" бы как минимум "на подвал". "Смело! Очень смело!", "Девочке безумное уважение", "Ох, сильно!" – пишут пользователи соцсети в комментариях под опубликованным фото