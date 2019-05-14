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Пенсионеры из «Л-ДНР» России не нужны, – Черныш
Россия раздает свои паспорта для «Л-ДНР» для улучшения собственной демографической ситуации. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Украины Вадим Черныш, пишут Донецкие новости.
«В России в последнее время существует реальная демографическая проблема. Нужна компенсация. И кто же сможет это компенсировать? Что пенсионер приедет с российским паспортом? Даже до вооруженного конфликта в Украине, который организовала и ведет против нас РФ, 75-80% населения Донецкой и Луганской областей не покидало границы регионов», – сказал он.
По его словам, пенсионеры, проживающие на неподконтрольной украинским властям части Донбасса, России не нужны. «Часть людей, которые хотят найти работу, их хотят заманить, перетянуть, чтобы компенсировать демографические проблемы РФ. Расчет в основном на молодое поколение. Это серьезно рассматривается как ресурс», – отмечает Черныш.
Министр МинВОТ добавил, что Россия рассчитывает на лояльность именно молодого поколения трудоспособных людей с неподконтрольной украинским властям части Донбасса, которому можно «промыть мозги» и заманить на постоянное проживание в РФ. Вадим Черныш также считает, что Россия раздачей паспортов облегчает выход членов незаконных вооруженных формирований из Донбасса.
Теги: Донбасс, пенсионер, Российская Федерация, паспорт, ДНР, ЛНР
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