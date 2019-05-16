Для удобства членов НВФ «ДНР» создана отдельная очередь на оформление паспортов

16.05.2019 17:49

В неподконтрольной Горловке для удобства членов НВФ и «госслужащих» созданы отдельные очереди на получение паспортов так называемой «ДНР» и оформления гражданства РФ. Об этом заявили в «МВД ДНР».

В частности сообщается, что с 15 мая в местном «отделе миграционной службы» будет открыт боковой вход, которым могут воспользоваться для подачи документов «госслужащие» и члены группировки «ДНР».

» Отдел миграционной службы Горловского городского управления полиции уведомляет, что для удобства граждан с 15.05.2019 года будет открыт отдельный боковой вход в отдел миграционной службы по улице Петровского, 2. По указанному адресу осуществляется прием документов на получение паспорта ДНР и приобретение гражданства РФ военнослужащими и государственными служащими. Также можно будет получить консультацию по профильным вопросам», — сказано в сообщении.

Источник: https://donpress.com