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Для удобства членов НВФ «ДНР» создана отдельная очередь на оформление паспортов
В неподконтрольной Горловке для удобства членов НВФ и «госслужащих» созданы отдельные очереди на получение паспортов так называемой «ДНР» и оформления гражданства РФ. Об этом заявили в «МВД ДНР».
В частности сообщается, что с 15 мая в местном «отделе миграционной службы» будет открыт боковой вход, которым могут воспользоваться для подачи документов «госслужащие» и члены группировки «ДНР».
» Отдел миграционной службы Горловского городского управления полиции уведомляет, что для удобства граждан с 15.05.2019 года будет открыт отдельный боковой вход в отдел миграционной службы по улице Петровского, 2. По указанному адресу осуществляется прием документов на получение паспорта ДНР и приобретение гражданства РФ военнослужащими и государственными служащими. Также можно будет получить консультацию по профильным вопросам», — сказано в сообщении.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, гражданство, паспорт, ДНР, НВФ
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