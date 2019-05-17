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Члены НВФ «ДНР» порекомендовали Зеленскому «команду юристов» для закрепления победы

17.05.2019 22:30
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Члены НВФ «ДНР» порекомендовали Зеленскому «команду юристов» для закрепления победы

Член НВФ «ДНР» Евгений Тинянский на своей странице в соцсети выразил недовольство действиями новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, пишет ДонПресс.
Тинянский назвал Зеленского «абсолютным профаном в правовых вопросах украинского парламентаризма» и отметил, что Зеленскому якобы нужна поддержка народа и грамотных юристов, которых предложил экс-нардеп Украины и «создатель Новороссии» Олег Царев:
«Зеленскому нужна поддержка народа и команда грамотных весомых юристов. И тут я вспомнил недавнее интервью Царева сайту „Украина Ру“. Я даже сожалею, что это интервью вышло на ресурсе, который не существенно влияет на украинскую повестку, и для многих осталось незамеченным.
Так вот, Царев, помимо всего, обозначил и команду юристов, которые смогут закрепить победу Зеленского во всех полях.
Это Андрей Портнов, Елена Лукаш и Ренат Кузьмин».



Теги: Донбасс, юрист, ДНР, НВФ ОРДО, Зеленский
 
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