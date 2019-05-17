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Архив - Донецкая область

На Донбассе обстреляли позиции ВСУ - террористы "Л/ДНР" забрали жизнь украинского воина

17.05.2019 12:39
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На Донбассе обстреляли позиции ВСУ - террористы "Л/ДНР" забрали жизнь украинского воина

Вчера, 16 мая, на Донбассе скоропостижно ушел из жизни воин Вооруженных сил Украины.

Так, террористами "Л/ДНР" были шесть раз обстреляны позиции украинских воинов. Итогом таких действий стала смерть военного ВСУ. Информацию передает "Диалог.UA", ссылаясь на пресс-центр ООС.

Как сообщается, погибшим оказался прапорщик Василий Джус, который являлся военнослужащим 114-й Ивано-Франковской бригады тактической авиации Вооруженных сил Украины.

Согласно уточнениям, он умер на месте в результате серьезных ранений, которые он получил от минометного обстрела террористов. Также отмечается, что погибший был уроженцем Ивано-Франковской области, у него осталась дочь. Воевать он ушел примерно год назад и в скором времени должен был вернуться домой.



Теги: Донбасс, гибель, ДНР, ЛНР, ВСУ, обстрелы, террористы, ООС
 
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