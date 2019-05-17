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Превратилось в фарс: Жители «Л/ДНР» забили тревогу из-за «паспортного обмана»

17.05.2019 14:00
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Превратилось в фарс: Жители «Л/ДНР» забили тревогу из-за «паспортного обмана»

Выдача российских паспортов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) превратилась в фарс.
Об этом заявил руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в Facebook. По его словам, местные жители, желающие получить второе гражданство, массово высказывают недовольство "упрощенным" процессом, передает Обозреватель.
Им необходимо предварительно получить "паспорта ЛНР/ДНР", а также тратить большое количество времени для получения различных справок и нотариально заверенных копий украинских документов, причем все эти услуги – платные.
"Особое недовольство высказывают т.н. "ветераны ополчения", принимавшие активное участие в боевых действиях против Украины, а теперь вынужденные также выстаивать огромные очереди для получения российского паспорта", - отметил Тымчук.
По его словам, одновременно появилось немалое количество "посредников", делающих на получении паспортов РФ свой "бизнес".
"За дополнительную плату они берутся не только ускорить процесс получения паспорта РФ, но и прописать родственников "клиентов" с неоккупированной территории в ОРДЛО и "помочь" оформить "паспорт ЛНР/ДНР", что необходимо для получения паспорта гражданина России", - добавил Тымчук.



Теги: Донбасс, Российская Федерация, паспорт, ДНР, ЛНР
 
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