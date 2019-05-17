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Пушилин сделал громкое заявление по убийству Захарченко

17.05.2019 13:55
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Пушилин сделал громкое заявление по убийству Захарченко

Главарь «ДНР» Денис Пушилин заявил, что «силовые структуры республики» якобы установили организаторов, исполнителей и заказчиков убийства экс-главы ОРДО Александра Захарченко. Об этом сообщают российские СМИ, пишет ДонПресс
Так Пушилин отметил:
» В ходе следственных действий установлена вся цепочка причастных лиц к убийству Александра Захаренко, включая организаторов, исполнителей, заказчиков».
По словам Пушилина, главари ОРДО узнали схему операции в плане ее подготовки и реализации. Он уточнил, что следствие установило, как «инструктировали исполнителей убийства». В то же время, называть конкретные фамилии Пушилин не стал, отметив, что «еще не все фигуранты дела задержаны».



Теги: Донбасс, убийство, ДНР, Пушилин, Захарченко, заявление
 
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